خفر السواحل الأمريكي كذب لإخفاء ضحايا الاعتداء الجنسي عن الكونغرس

قدمت مسؤولة في أكاديمية خفر السواحل الأمريكية استقالتها قبل جلسة استماع في الكونغرس، كاشفة أنها تلقت تعليمات بالكذب لإخفاء حالات الاعتداء الجنسي في الأكاديمية عن الكونغرس.

وكتبت شانون نورنبرغ، التي عملت كمنسقة الاستجابة للاعتداء الجنسي في أكاديمية خفر السواحل منذ عام 2013، في تدوينة أعلنت في استقالتها: "لقد خدعني خفر السواحل لانتهاك مبدأ أساسي في مهنتي، وهو عدم الكذب أبدا على الضحايا".

وقالت نورنبرغ إنها تأمل في تصحيح الخطأ والاعتذار علنا للضحايا، التي تقول إنها ضللتها بعد أن تم استدعاؤها في عام 2018 للمساعدة في تحقيق عملية Fouled Anchor التي أجراها خفر السواحل، والتي فحصت سرا ووثقت سنوات من ادعاءات المضايقة والاعتداء داخل الفرع العسكري.

وكتب: "كان الأمر برمته عبارة عن تستر قاس على حساب الضحايا، وكان الهدف برمته هو الحفاظ على صورة خفر السواحل وتجنب الفضيحة.. استخدمني خفر السواحل كجزء من خطتهم".

وتوصل تحقيق Fouled Anchor النهائي إلى نتيجة مماثلة، مشيرا إلى أن قيادة خفر السواحل تولي أهمية أكبر لحماية سمعة الأكاديمية أكثر من اهتمامها بالضحايا، مشيرا إلى أن معظم الجناة لم يتم التحقيق معهم جنائيا في عشرات حالات الاعتداء الجنسي أو التحرش المزعوم في أكاديمية خفر السواحل في ولاية كونيتيكت على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن.

وتلقت قائدة خفر السواحل الأمريكية، الأدميرال ليندا فاغان، أسئلة أمام الكونغرس يوم الثلاثاء حول نورنبرغ وتحقيق Fouled Anchor.

وقالت فاغان، التي بدأت قيادة خفر السواحل في يونيو 2022، إنها لم تقرأ تصريحات نورنبرغ، لكنها قالت إنه سيتم إدراجها في تحقيق يجريه مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي.

كما أشادت فاغان بنورنبرغ ووصفتها بأنها أحدثت "فرقا مذهلا" في عملها في الأكاديمية.

المصدر: huffpost