"سمكة الشمس المخادعة" العملاقة تظهر على شاطئ ولاية أمريكية!

كشف باحثون عن سمكة عملاقة "يمكن أن تنمو لأكثر من طنين" جرفتها الأمواج لتصل إلى شاطئ ولاية أوريغون الأمريكية (أقصى شمال المياه الدافئة التي تعتبر موطنا لها).

حدد علماء البحرية في Gearhart السمكة العملاقة بأنها "سمكة الشمس المخادعة"، لأن مظهرها يشبه بشكل مخادع "سمكة شمس المحيط".

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وقال ممثلو حوض الأسماك البحري إن هذا الكائن "سيظل على الشاطئ لبضعة أيام أخرى، وربما أسابيع، دون افتراسه"، لأن جلده القاسي يجعله منيعا تقريبا أمام الحيوانات المفترسة.

وجذبت هذه السمكة النادرة الضخمة حشودا من المتفرجين، وكتب أحد ممثلي Seaside Aquarium على "فيسبوك": "أثارت هذه السمكة العملاقة ذات المظهر الغريب ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن الطقس كان عاصفا، توافد الناس إلى الشاطئ لرؤية هذه السمكة غير العادية".

وأشارت عالمة الأحياء البحرية المقيمة في نيوزيلندا، الدكتورة ماريان نيغارد، إلى أن أسماك الشمس ليست نادرة بشكل خاص، ولكن من الصعب دراستها لأنها تعيش في أجزاء من المحيط لا يمكن للبشر الوصول إليها.

المصدر: ديلي ميل