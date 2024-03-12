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إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل (فيديوهات)

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إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل (فيديوهات)
قناة "المنار"
الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم صباح اليوم الثلاثاء إطلاق 100 صاروخ على 3 دفعات من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه أطلق في الدفعة الأولى 30 صاروخا باتجاه أصبع الجليل والجولان، وتم اعتراض بعضها من قبل القبة الحديدية فيما سقط بعضها داخل إسرائيل، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي الدفعة الثانية تم إطلاق 40 صاروخا استهدفت هضبة الجولان، وقد دوت صافرات الإنذار وتم تفعيل القبة الحديدية في أجواء مستوطنات القطاع الشرقي.

وفي الدفعة الثالثة أطلق حوالي 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحذير بشأن الصواريخ الإضافية من لبنان تم تفعيله في المناطق المفتوحة.

مساء أمس الاثنين، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مدينة بعلبك، ومناطق أخرى شرق لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن الغارات استهدفت بلدات دورس وطاريا وشمسطار، وأدت إلى استشهاد مدني على الأقل وإصابة عدد آخر.

المصدر: RT + Ynet

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