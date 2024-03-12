إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم صباح اليوم الثلاثاء إطلاق 100 صاروخ على 3 دفعات من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه أطلق في الدفعة الأولى 30 صاروخا باتجاه أصبع الجليل والجولان، وتم اعتراض بعضها من قبل القبة الحديدية فيما سقط بعضها داخل إسرائيل، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

המטח לצפון: כמה מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים בגוף | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/xHEW42wpMc@rubih67pic.twitter.com/0fPuKJDgv2 — כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2024

وفي الدفعة الثانية تم إطلاق 40 صاروخا استهدفت هضبة الجولان، وقد دوت صافرات الإنذار وتم تفعيل القبة الحديدية في أجواء مستوطنات القطاع الشرقي.

מחבלים מלבנון שיגרו רקטות לאזור אצבע הגליל וצפון הגולן@rubih67pic.twitter.com/YSy9jFj4hK — כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2024

وفي الدفعة الثالثة أطلق حوالي 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجولان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن التحذير بشأن الصواريخ الإضافية من لبنان تم تفعيله في المناطق المفتوحة.

مساء أمس الاثنين، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مدينة بعلبك، ومناطق أخرى شرق لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن الغارات استهدفت بلدات دورس وطاريا وشمسطار، وأدت إلى استشهاد مدني على الأقل وإصابة عدد آخر.

المصدر: RT + Ynet