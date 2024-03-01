الدفاع الألمانية ترفض التعليق على تسجيل صوتي لضباطها بشأن ضرب روسيا

رفضت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة، طلب وكالة "نوفوستي" للتعليق على تسجيل صوتي لضباط ألمان حول هجوم بصواريخ "توروس" على جسر القرم في روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة عندما طلب منه التعليق على صحة التسجيل المرفق بالطلب أو التحقق منه أو دحض صحته: "شكرا لكم على طلبكم المتكرر. ليس لدينا ما نضيفه إلى ردنا في الساعة 10:41 صباحا". وسبق أن رفضت الوزارة التعليق على خبر التسجيل نفسه، معللة ذلك بأنها "من حيث المبدأ" لا تعلق على التقارير الإعلامية ومحتواها.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، إن ألمانيا مطالبة بتوضيحات وبرلين ملزمة بتقديمها فورا. وستعتبر محاولة تجنب الإجابة على الأسئلة بمثابة اعتراف بالذنب.

وكانت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان قد كشفت في وقت سابق اليوم، أن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات ضد روسيا.

ووفقا للنص الذي نشرته سيمونيان، جرت المحادثة في 19 فبراير 2024، وشارك فيها رئيس قسم العمليات والتدريبات في القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، وقائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس وموظفو مركز العمليات الجوية التابع لقيادة الفضاء الألمانية فينسكي وفروشتدت، وناقشوا مسألة إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا والهجوم على جسر القرم.

المصدر: RT