زاخاروفا: برلين مطالبة بتوضيحات وملزمة بتقديمها حول محادثة لضباطها بشأن ضرب روسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، حول تسجيل صوتي لضباط ألمان بشأن ضرب روسيا، بأن ألمانيا مطالبة بتوضيحات وبرلين ملزمة بتقديمها فورا.

وقالت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "نطالب ألمانيا بتفسير ما جرى، وبرلين ملزمة بتقديم تفسيرها هذا على الفور. وستعتبر محاولات تجنب الإجابة على الأسئلة بمثابة اعتراف بالذنب".

وكانت رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان قد كشفت في وقت سابق اليوم، أن محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت بحث إمكانية اللجوء إلى بريطانيا للمساعدة على التحضير لشن ضربات ضد روسيا.

وجاء في نص المحادثة التي نشرتها سيمونيان حول نقاشات بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني بشأن ضرب جسر القرم بصواريخ "توروس"، أن رئيس قسم العمليات والتدريبات في القوات الجوية الألمانية غريفي قال في إطار عملية التخطيط لاستهداف روسيا: "نحن بحاجة إلى تقسيمها إلى مراحل. أولا نبدأ بالخطوات البسيطة، ثم ننتقل إلى الأكثر تعقيدا".

وتابع "أو يمكننا أن نتوجه إلى البريطانيين بشأن إمكانية تقديم الدعم لنا في المرحلة الأولية، وأن يتعاملوا مع قضايا التخطيط؟".

ووفقا للنص الذي نشرته سيمونيان، جرت المحادثة في 19 فبراير 2024، وشارك فيها رئيس قسم العمليات والتدريبات في القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، وقائد القوات الجوية الألمانية إنغو غيرهارتس وموظفو مركز العمليات الجوية التابع لقيادة الفضاء الألمانية فينسكي وفروشتدت، وناقشوا مسألة إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا والهجوم على جسر القرم.

المصدر: RT