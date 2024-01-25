وفد "أنصار الله" يبحث مع بوغدانوف تكثيف الجهود الدولية للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب على غزة

أعلن الناطق الرسمي باسم "أنصار الله" ورئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أنه بحث اليوم مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف الوضع في قطاع غزة.

وقال عبد السلام في بيان على منصة "إكس": "التقينا ظهر اليوم في موسكو الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف حيث جرى عرض أوضاع المنطقة خصوصا ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقفها".

التقينا ظهر اليوم في موسكو الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف حيث جرى عرض أوضاع المنطقة خصوصا ما يجري في غزة من جرائم إبادة جماعية مدانة ومرفوضة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقفها، وتم… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 25, 2024

وأضاف: "تم إيضاح موقف اليمن المساند لغزة وما تعرض له من عدوان أمريكي بريطاني حماية لإسرائيل، وأن الأولى بأمريكا وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه لا الذهاب نحو عسكرة البحر الأحمر".

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وتابع: "تم استعراض آخر تطورات التفاوض والنقاش مع المملكة العربية السعودية بوساطة سلطنة عمان الشقيقة بشأن تطورات العملية السياسية اليمنية".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية بدورها بيانا حول الاجتماع جاء فيه: "تم إيلاء اهتمام خاص لتطور الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر في هذا الصدد".

وأضاف البيان: "تم إدانة الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا بالصواريخ والقذائف على اليمن، والتي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على نطاق إقليمي بشدة".

المصدر: RT