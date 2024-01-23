ترامب يجتاز اختبار القدرات العقلية للمرة الثانية

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه اجتاز اختبار القدرة العقلية مرتين لأنه يعتقد أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون شخصاً ذكيا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد خضعت لاثنين من (الاختبارات المعرفية)…ونجحت في ذلك، وأود أن أقول إنني سأشجع إجراء اختبار معرفي لأي شخص يترشح لمنصب الرئيس لأنني أعتقد أنها فكرة جيدة، وسيكون أمرا رائعا أن يتولى منصب الرئيس شخص ذكي".

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يذكر أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره في نوفمبر 2023، كثيرا ما يجد نفسه في مواقف محرجة ويثير تحفظات مختلفة في خطاباته العامة، ويستخدم الجمهوريون هذا في معركة حزبية للتشكيك في قدرة رئيس الدولة العقلية والجسدية على الاستمرار في قيادة الولايات المتحدة.

وفي السابق، دعت المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي أيضا إلى إجراء اختبارات ذكاء إلزامية للسياسيين الكبار في السن والذين يتقدمون لشغل مناصب حكومية عليا.

وصرح ترامب في وقت سابق أنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

وأضاف ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "لا أمانع أن أكون في الثمانين من عمري، لكن عمري 77 عاما، وهذا فرق كبير. الأمر لا يتعلق بالعمر، كل شخص يتقدم في السن بشكل مختلف".

وأشار إلى أنه يشعر بتحسن مقارنة بما كان عليه قبل 25 عاما، وقد اجتاز اختبارا معرفيا مع طبيب، وقال: "لا يستطيع بايدن أن يقول نفس الشيء. تعلمون أن شيئا ما يحدث معه".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن شككت المرشحة الرئاسية الجمهورية الأمريكية نيكي هايلي بالأهلية العقلية لترامب، بعد أن اتهمها في زلة لسان بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول 2021، حيث أخطأ بين هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء 16 يناير، فوز ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض.

ومن شأن هذا الفوز ترسيخ موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر.

المصدر: تاس+RT