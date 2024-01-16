في أول خطوة على طريق العودة للبيت الأبيض.. ترامب يهزم هايلي وديسانتس في آيوا

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، بحسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الاثنين.

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وترسخ هذه النتيجة موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر من العام الجاري.

وتوقعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن يهزم الرئيس السابق ترامب في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

ويتصدر الرئيس ترامب بهامش كبير من المرشحين المحتملين الآخرين من الحزب الجمهوري من حيث دعم الناخبين، وفقا لمسح أجرته شبكة "سي بي إس نيوز".

ووفقا للمسح، فإن 69% من الجمهوريين يعتزمون التصويت لترامب في الانتخابات التمهيدية.

وكان ترامب وصف بوقت سابق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه "غير كفء للغاية"، وقال إن العالم لم يكن في السابق قريبا من شفير حرب عالمية ثالثة كما هو الحال عليه الآن، معربا عن ثقته في قدرته على منع حدوث هذه الصراعات، فيما لو عاد إلى البيت الأبيض.

المصدر: RT+ وكالات