ترامب يتصدر دعم الناخبين بين المرشحين الجمهوريين بنسبة 69%

يتصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهامش كبير من المرشحين المحتملين الآخرين من الحزب الجمهوري من حيث دعم الناخبين، وفقا لمسح أجرته شبكة "سي بي إس نيوز".

وفقا للمسح، فإن 69% من الجمهوريين يعتزمون التصويت لترامب في الانتخابات التمهيدية.

يشار إلى أن هذا هو أعلى رقم حصل عليه الرئيس الأمريكي السابق. بعد أن كان 61% في نوفمبر.

وجاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بـ14% ويليه السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة نيكي هالي بـ12%.

وتم إجراء المسح في 10-12 يناير وشارك فيه 786 ناخبا من الحزب الجمهوري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.

المصدر: سي بي إس نيوز