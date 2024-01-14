ترامب يهاجم نشطاء بيئيين بعدما وصفوه بـ"مجرم مناخي"

حاول نشطاء بيئيون تعطيل مسيرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عشية انتخاب مرشح لمنصب رئيس الدولة من الحزب الجمهوري في ولاية أيوا.

وقال ترامب: "إنهم في الواقع يحاولون إنهاء بلدنا. الصين تبني محطة طاقة تعمل بالفحم، إذا ما استمعت إليهم (النشطاء البيئيين) فستحصل على بلد غير قادر على المنافسة".

وكانت مجموعة من النشطاء الذين حضروا الخطاب حملت لافتة مكتوب عليها "ترامب مجرم مناخي".

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق إن العالم لم يكن قريبا من اندلاع الحرب العالمية الثالثة أثناء فترة حكمه.

المصدر: RT