ترامب: نقترب من "عالمية ثالثة" أكثر من أي وقت مضى وأنا قادر على منعها

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن العالم لم يكن في السابق قريبا من شفير حرب عالمية ثالثة كما هو الحال عليه الآن، معربا عن ثقته في قدرته على منع حدوث هذه الصراعات.

وقال ترامب أمام مناصريه في ولا أيوا: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر نشوب حرب عالمية ثالثة كما نحن عليه الآن. وكما أقول في كل خطاب ألقيه، سأمنع وقوع الحرب العالمية الثالثة، فأنا على دراية بكل هؤلاء الناس".

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وأكد ترامب الجمهوري أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فاعلة" ولا يؤخذ رأيها بعين الاعتبار على الساحة العالمية.

وأضاف: "بايدن غير كفء للغاية. الشيء الوحيد الذي يعرف صنعه هو الغش في الانتخابات".

وأردف: "إنهم (الديمقراطيون) بارعون في تزوير نتائج الانتخابات، كما أنهم بارعون في اضطهاد خصومهم السياسيين. لا يمكنهم فعل أي شيء آخر".

وفي سياق متصل، صرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم الغربي على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

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وكانت الولايات المتحدة أطلقت عملية "حارس الازدهار" التي تجمع أكثر من 20 دولة من أجل المساعدة على حماية التجارة الدولية والبِحارة في البحر الأحمر.

وبذلك شرعت يوم الجمعة الماضية بتنفيذ ضربات بمشاركة بريطانيا ضد مواقع للحوثيين في اليمن، وتوالت على إثر ذلك التنديدات والتحذيرات من توسع الحرب في المنطقة والعالم.

وقبل أيام نقل البنتاغون الأمريكي كميات هائلة من وقود المركبات الحربية إلى الفلبين ليصار وقالت تقارير إنها تمهيدا لأي مواجهة محتملة مع الصين بسبب تايوان.

المصدر: نوفوستي + RT