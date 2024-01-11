واشنطن تستعد لحرب تايون بـ" 39 مليون غالون من الوقود"

كشفت صحيفة "مانيلا تايمز" عن استجرار الولايات المتحدة كميات كبيرة من الوقود إلى الفلبين من إحدى قواعدها العسكرية في هاواي ما يثير الشك حول التحضير لحرب محتملة مع الصين بسبب تايوان.

وذكرت الصحيفة الفلبينية في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس أن السفينة الناقلة التجارية Yosemite Trader تقبع حاليا في خليج "سوبيك" في الفلبين ليتم نقلها إلى منشأة تجارية مخصصة لتخزين الوقود النظيف من المنشأة العسكرية الأمريكية Red Hill في بيرل هاربور في هاواي.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، تحدثت البرلمانية الفلبينية ماريا جوزيفا إيمي ماركوس وبقلق عن أن 39 مليون غالون (حوالي 148 مليون لتر) من الوقود العسكري الأمريكي مخزنة بالفعل في سوبيك بمنطقة زامباليس.

وطالبت السيناتورة بتقديم توضيح من وزارة الدفاع الفلبينية والقوات المسلحة، عن بيانات تفيد بأن الناقلة المحملة بالوقود وصلت إلى البلاد في 9 يناير.

وقالت السيناتورة: "سوبيك ليست مشمولة باتفاقية التعاون الدفاعي المعزز مع الولايات المتحدة، فأين سيتم تخزين ملايين الغالونات من الوقود بالضبط؟"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

ووفقا لها، "لم تعد هذه مسألة سياسة خارجية، بل تتعلق بسيادة الفلبين، وحتى السيادة البيئية".

وبحسب قولها فإن صمت السلطات الأمريكية والفلبينية "لا يؤدي إلا إلى تعزيز الشكوك حول تخزين الإمدادات العسكرية في البلاد وسط توقعات بحرب محتملة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان".

إقرأ المزيد

ويوم أمس، أعلنت مسؤولة أمريكية كبيرة عزم بلادها على إرسال "وفد غير رسمي" إلى تايوان بعد انتخابات الرئاسة في الجزيرة يوم السبت، محذرة بكين من أي عمل "استفزازي" في أعقاب هذا الاستحقاق الحاسم.

هذا ويدلي الناخبون في تايوان بأصواتهم السبت المقبل لانتخاب رئيسهم المقبل. ويعد وليام لاي، نائب الرئيسة تساي إنغ-وين، وكلاهما من الحزب الديمقراطي التقدمي (مؤيد للاستقلال)، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات. من جهتها، حذرت بكين اليوم الخميس من أن لاي تشينغ-تي، المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تايوان بعد يومين، يشكل "خطرا جسيما"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.

المصدر: نوفوستي