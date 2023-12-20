وسائل إعلام أمريكية: شي جين بينغ أعرب لبايدن عن نية بكين توحيد تايوان سلميا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، للرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن إن بكين ستعيد توحيد تايوان سلميا دون استخدام القوة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأخبر جين بينغ الرئيس بايدن، بشكل صريح خلال قمتهما الأخيرة في سان فرانسيسكو، أن "بكين ستعيد توحيد تايوان مع البر الرئيسي للصين، لكنها ستفعل ذلك سلميا، وليس بالقوة"، حسمبا نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".

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وذكرت الشبكة أن الرئيس الصيني رفض التوقعات العسكرية الأمريكية بأن الصين ستحاول السيطرة على تايوان في عام 2025 أو 2027. مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد توقيت الضم بعد.

وفي 14 نوفمبر، قال السفير الصيني السابق في واشنطن تسوي تيانكاي إنه إذا انتهكت الولايات المتحدة مبدأ الصين الواحدة، الذي بموجبه تعد تايوان جزءا من جمهورية الصين الشعبية، فإن خطر الحرب سيزداد بشكل كبير.

وطالب الرئيس الصيني، في وقت سابق نظيره الأمريكي جو بايدن بأن تكف واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكدا "حتمية" إعادة ضم الجزيرة إلى البر الصيني.

وأكدت الخارجية الصينية أن "الصين ستعيد توحيد تايوان، مؤكدة أن هذا "أمر حتمي".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن طالب نظيره الصيني بـ"احترام العملية الانتخابية في تايوان".

يذكر أن حكومة مستقلة، غير خاضعة لجمهورية الصين الشعبية، تدير تايوان منذ انتهاء الحرب الأهلية في الصين عام 1949، التي انتصر فيها الشيوعيون في أراضي البر الصيني الرئيسي.



المصدر: RT