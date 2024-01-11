"خطر جسيم".. بكين تعطي تقييمها للمرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة التايوانية

أعلنت الصين عن تقييمها للمرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تايوان، يوم السبت، ووصفته بأنه يشكل "خطرا جسيما".

وحذرت بكين اليوم الخميس من أن لاي تشينغ-تي، المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تايوان بعد يومين، يشكل "خطرا جسيما"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.

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بينما نقلت شينخوا عن تشن بينهوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، قوله "آمل في أن يرى مواطنونا في تايوان (...) الخطر الجسيم الذي يمثله تحريض "لاي" على الصراعات عبر المضيق (في تايوان) وأن يقوموا بالاختيار الصحيح".

وذكر المتحدث الصيني يوم أمس الأربعاء أنه لا يمكن أن يجتمع ما يسمى "استقلال تايوان" والسلام عبر مضيق تايوان معا، حيث يتنافي الأول مع مصالح ورفاهية أهالي تايوان.

وأضاف أنه فقط من خلال وجود السلام والاستقرار عبر المضيق ووجود علاقات عبر المضيق تتمتع بتنمية سلمية، يمكن لأهالي تايوان أن ينعموا بحياة سلمية وهادئة ومزدهرة.

هذا ويدلي الناخبون في تايوان بأصواتهم السبت المقبل لانتخاب رئيسهم المقبل. ويعد وليام لاي، نائب الرئيسة تساي إنغ-وين، وكلاهما من الحزب الديمقراطي التقدّمي (مؤيّد للاستقلال)، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.

المصدر: شينخوا + وكالات