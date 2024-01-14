ترامب الابن يقدم حلا لنزاع أوكرانيا وفكفكة طبقة المليارديرات في كييف (فيديو)

أكد نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جونيور أن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في أوكرانيا والشروع في مفاوضات يكون عبر وقف التمويل لنظام كييف.

وعبر ترامب جونيور عن رأيه في حسابه على موقع "إكس" وقال: "امنعوا الأموال عنهم. هذه هي الطريقة الوحيدة لبدء المفاوضات. نحن حرفيا نعمل على خلق طبقة من المليارديرات من أقلية في أوكرانيا، بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن فلاديمير زيلينسكي أو عن أي شخص آخر".

How do we end the Russia/Ukraine war?



Cut off the money. pic.twitter.com/hdtfairLam — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 12, 2024

وأضاف في مقابلة إذاعية نشر فيديو مصورا لها: "وفي ذات الوقت، يتم إرسال الشباب من أجل القتال على الخطوط الأمامية ليكونوا وقودا للمدافع".

وبحسب ترامب الابن، في حال أوقفت الولايات المتحدة تمويلها لأوكرانيا، فإن زيلينسكي "لن يكون لديه أي فرصة".

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وفي الوقت نفسه، وصف كل الحديث عن النجاحات المزعومة للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة بأنه كذبة، لأنه اتضح عمليا أن أوكرانيا لم تكن تنتصر في أي مكان، وربما لم يكن من المتوقع لها حتى أن تنتصر.

وأردف: "الشيء الوحيد الذي يؤدي إليه التمويل الأمريكي هو موت مئات الآلاف من الناس".

وخلص ترامب جونيور إلى القول: "ما يحدث هناك الآن مثير للاشمئزاز بكل بساطة".

هذا وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشعران بالتعب من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف بسبب توقف التمويل. ووفقا له، فإن تخصيص المزيد من الأموال لكييف يعتمد كليا على قرارات الكونغرس.

المصدر: RT