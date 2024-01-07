رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو البيت الأبيض إلى توضيح استراتيجيته تجاه أوكرانيا

طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (عن الحزب الجمهوري) إدارة الرئيس جو بايدن أن توضح الاستراتيجية الأميركية تجاه أوكرانيا.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إن الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يعارضون تخصيص تمويل إضافي لمساعدة أوكرانيا يرسلون إلى البيت الأبيض "إشارة مفادها أن الإدارة لا تتحدث بصراحة مع الأمريكيين".

وتساءل "ما الذي نحاول تحقيقه في أوكرانيا؟ ما هي استراتيجيتنا؟ ما هو هدفنا؟ كيف سنمارس السيطرة على أموال دافعي الضرائب الثمينة؟".

وذكر جونسون أن الدين القومي للولايات المتحدة يتجاوز 34 تريليون دولار، وتخصيص أموال إضافية لدعم كييف سيعني زيادته بشكل أكبر.

وأكد رئيس مجلس النواب أن "البيت الأبيض لا يقدم إجابات على هذه الأسئلة"، وقال: "لقد طلبت منهم كتابيا، علنا وسرا، بكل الطرق الممكنة، تقديم إجابات على هذه الأسئلة، لكنهم لن يفعلوا"، مشيرا إلى أنه "من الصعب جدا تخصيص التمويل اللازم دون تلقي الإجابات".

وبحسب رئيس مجلس النواب، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوضح خلال زيارته لواشنطن في ديسمبر الماضي، إلى إمكانية تخصيص مساعدة إضافية من واشنطن في فبراير، و"لم يكن بحاجة إليها في ديسمبر".

وردا على سؤال حول مدى احتمال موافقة المشرعين على المزيد من أموال المساعدات لكييف بحلول فبراير، قال جونسون إن الأمر يعتمد على ما إذا كانت الخطوات قد تم اتخاذها لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وما إذا كان البيت الأبيض يقدم إجابات على الأسئلة المتعلقة بأهداف الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس