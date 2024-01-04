الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم أوكرانيا لكن ليس بمستوى 2022 و2023

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن ليس على مستوى عامي 2022-2023.

وقال ميلر: "سنواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ضرورية، لكن هذا لا يعني أننا سنواصل دعمهم بنفس مستوى التمويل العسكري الذي قدمناه لهم في عامي 2022 و2023".

ووفقا له، لن يكون تمويل كييف من الولايات المتحدة وحلفائها ضروريا في المستقبل، لأن هدف الغرب هو أن تكون أوكرانيا قادرة على تزويد نفسها بكل شيء، بما في ذلك الأسلحة.

وأوضح ميلر: "لكننا لم نحقق هذه [النتيجة] بعد، لذا من المهم أن يمرر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون بشأن التمويل الإضافي [لأوكرانيا]".

هذا وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس، إن واشنطن لم يعد لديها الأموال الكافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح نهاية عام 2023 بأن الولايات المتحدة ستقدم 250 مليون دولار إضافية لتسليح كييف، مطالبا الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.

كما دعت رئيسة حزب "باتكيفشينا" الأوكراني يوليا تيموشينكو الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى إيجاد خطة بديلة للخروج من الأزمة التي تمر بها أوكرانيا بسبب انخفاض المساعدة العسكرية من الغرب.

المصدر: RT