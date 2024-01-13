نجل ترامب: هل نسمح لمتلقي الرعاية الاجتماعية بقتل مواطنينا؟ (فيديو)

كتب دونالد ترامب جونيور نجل رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب في حسابه عبر موقع "إكس" متهما إدارة بايدن بالسماح لنظام زيلينسكي بسجن وتعذيب وقتل مدون يحمل الجنسية الأمريكية.

ويقصد ترامب جونيور في منشوره الصحفي الأمريكي غونزالو ليرا والمدون المعروف الذي توفي في أحد السجون الأوكرانية.

So we are now allowing our foreign welfare recipients like Zelinski to murder our citizens and our journalists???



I’d wait for the outrage from our media but I know it’s not coming! https://t.co/L5VbRfHm9R — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 12, 2024

وقال جونيور: "نحن هنا نسمح الآن لمتلقي الرعاية الاجتماعية من الأجانب مثل زيلينسكي بقتل مواطنينا وصحفيينا؟؟؟".

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وأضاف: "كنت أنتظر السخط والغضب من وسائل الإعلام في بلدنا ولكني أعلم أنه أمر لن يحصل!".

وشارك ترامب جونيور في حسابه مقطع لفيديو كان قد نشره الصحفي الراحل ليرا وناقش فيه موضوع مقالته التي تكشف كيف استحوذ الأوليغارشي الأوكراني إيهور كولومويسكي على شركة Burisma التابعة لهانتر بايدن، وقام بتمويل الصعود السياسي لفلاديمير زيلينسكي، وقام بتمويل "كتيبة آزوف" النازية.

ويوم أمس، وصف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، وفاة المدون الأمريكي غونزالو ليرا في سجن أوكراني بأنها جريمة بشعة.

وقال بوليانسكي: "أود أن أعرف كيف سيجرؤ المدافعون عن الديكتاتور الأوكراني، مثل (السفير الأمريكي السابق في روسيا) مايكل ماكفول على إقناع الولايات المتحدة بتقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا في ضوء هذه الجريمة البشعة لنظام كييف ضد مواطن أمريكي".

المصدر: RT