ترامب: لا أمانع أن يكون عمري 80 عاما.. لكن عمري 77

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه بعيد كل البعد عن أن يعاني من المشاكل العقلية التي يعاني منها خليفته جو بايدن.

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وأضاف ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "لا أمانع أن أكون في الثمانين من عمري، لكن عمري 77 عاما، وهذا فرق كبير. الأمر لا يتعلق بالعمر، كل شخص يتقدم في السن بشكل مختلف".

وأشار إلى أنه يشعر بتحسن عما كان عليه قبل 25 عاما، وقد اجتاز اختبارا معرفيا مع طبيب، وقال: "لا يستطيع بايدن أن يقول نفس الشيء. تعلمون أن شيئا ما يحدث معه".

وأعرب عن قناعته بأن بايدن قد يواجه محاكمة جنائية إذا لم يتم الاعتراف بحق رئيس الدولة في الحصانة، قائلا: "الرئيس يحتاج إلى الحصانة، الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بكل رئيس دولة. الحزب المنافس سوف يلومه على كل ما فعله بعد انتهاء ولايته".

وبايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، حيث يبلغ من العمر 81 عاما، وغالبا ما يزل لسانه ويبدو مرتبكا، وقد سقط في الأماكن العامة عدة مرات.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن شككت المرشحة الرئاسية الجمهورية الأمريكية نيكي هايلي بالأهلية العقلية له، بعد أن اتهمها في زلة لسان بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول 2021، حيث أخطأ بين هايلي ورئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء 16 يناير، فوز ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض.

ومن شأن هذا الفوز ترسيخ موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر.

المصدر: RT