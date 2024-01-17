تركيا.. عمليات متزامنة في 7 ولايات ضد حزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأربعاء، عن تدمير 18 مخبأ لحزب العمال الكردستاني في عمليات أمنية بالتزامن في 7 ولايات.

وكتب في تدوينة عبر منصة x أن قوات الأمن وبالتعاون مع قيادة قوات الدرك، أطلقت عملية "الأبطال 44" بالتزامن في 7 ولايات أبرزها هطاي، وبينغول، وسيرت، وشرناق وديار بكر، موضحا أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما تم تدمير 18 مخبأ للحزب الذي تصنفه تركيا إرهابيا، إلى جانب ضبط مستلزمات ومعدات مستخدمة في المتفجرات والهجمات الإرهابية.

وشدد يرليكايا على مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ليل نهار وفي كل المواسم دون توقف.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 7️⃣2️⃣ tim ve 9️⃣8️⃣1️⃣ jandarma personelinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-44” operasyonları… pic.twitter.com/isU5o4mD5w — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 17, 2024

المصدر: "الأناضول"