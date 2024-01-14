تركيا: تحييد جاسوس لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

نفذت الاستخبارات التركية عملية في مدينة السليمانية بشمالي العراق، حيدت خلالها العضو بحزب العمال الكردستاني حسن سبوري، الذي تورط في "أعمال تجسس على تركيا"، حسب وكالة "الأناضول".

ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية اليوم الأحد، أن سبوري"الملقب بـ"ريدور باز"، انضم إلى "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، العام الماضي من إيران، وتلقى تدريبات في جمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة.

وذكرت المصادر أنه بعد رصده وهو يعمل على جمع معلومات استخباراتية واستطلاعية ومراقبة ضد تركيا، نفذت الاستخبارات التركية عملية حيدته فيها بمدينة السليمانية شمالي العراق.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu "Redur Baz" kod adlı Hasan Seburi'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi https://t.co/cSdbSK4bnCpic.twitter.com/SoXXpIT2Gb — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 14, 2024

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وكانت الاستخبارات التركية أعلنت نهاية ديسمبر، تحييد القيادية في حزب العمال الكردستاني زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، والمسؤولة عن الأنشطة النسائية للحزب شمالي العراق.

ويأتي "تحييد" سبوري بعد مقتل عدد من الجنود الأتراك بهجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق يوم الجمعة الماضي.

المصدر: "الأناضول"