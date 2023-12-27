الجيش التركي يعلن تصفية المسؤولة عن الأنشطة النسائية لـ"العمال الكردستاني" في العراق

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد القيادية في حزب العمال الكردستاني زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، والمسؤولة عن الأنشطة النسائية للحزب شمالي العراق.

إقرأ المزيد

وأوضحت مصادر أمنية تركية اليوم الأربعاء أن "أيفري مسؤولة الأنشطة النسائية الإرهابية على الحدود الإيرانية العراقية، ورصدت الاستخبارات موقعها في منطقة بنجيفين بريف محافظة السليمانية" العراقية.

وأكدت المصادر أن الاستخبارات تمكنت من تحييد أيفري بـ"عملية دقيقة قبل تنفيذها عملا إرهابيا ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق".

المصدر: الأناضول