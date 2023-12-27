"الأناضول": استخبارات تركيا دمرت 50 منشأة لـ"العمال الكردستاني" في سوريا

دمرت الاستخبارات التركية نحو 50 من منشآت البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني في عين العرب والقامشلي وعامودا بشمال شرق سوريا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية.

وذكرت "الأناضول" أن الاستخبارات التركية رصدت إنتاج الحزب الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، "مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءا من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولا إلى الأسلحة والمتفجرات".

وتابعت الوكالة أن الاستخبارات لاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن "العمال الكردستاني كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا".

ولاحقا تمكنت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة، وعقب تحديد الاستراتيجية وإتمام الاستعدادات، أطلقت الاستخبارات عملية دمرت خلالها بإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم كان يأوي بعضها قياديين فيه، حسب "الأناضول".

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من جانبها، أشارت وكالة "هاوار" الكردية إلى قيام القوات التركية بقصف نحو 10 حواجز لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى عدد من المواقع المدنية، في القامشلي وكوباني (عين العرب) وعامودا يوم الثلاثاء.

وذكرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أنه خلال يوم الاثنين شنت القوات التركية 40 هجوما، 7 منها بطائرات حربية و33 بطائرات مسيرة، خلفت أضرار مادية كبيرة و8 قتلى مدنيين و18 جريحا في القامشلي وعامودا وكوباني.

المصدر: وكالات