كاميرا RT ترصد تشييع مدنيين قضوا بالقصف التركي في القامشلي

تاريخ النشر:26.12.2023 | 13:25 GMT |
آخر تحديث:26.12.2023 | 13:34 GMT | فيديوهات
رصدت عدسة RT مراسم تشييع ثمانية مدنيين في مدينة القامشلي قضوا جراء القصف الجوي التركي على منشآت ومواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين.
المصدر: RT
بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".
تبدأ وزارتا النقل في دولتي مصر والأردن، تنفيذ أعمال خط التجارة العربي على الصعيد الدولي للمساهمة في نقل البضائع بين مصر والأردن والعراق والدول الخليجية برياً.
أفادت وسائل إعلان إيرانية، بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".
أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "أبلغ مصر نيته احتلال منطقة طريق "فيلادلفيا" على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب من الجنود المصريين الابتعاد عن الحدود".
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع أن تل أبيب تتوقع ردا من الجبهة الشمالية على مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي في سوريا.
علق مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية اللواء سمير فرج، على ما وصفه بمزاعم الإعلام العبري عن طلب الجيش الإسرائيلي من الجنود المصريين إخلاء الشريط الحدودي فيلادفيا.
أظهر مقطع فيديو نادر، مشاهد من كاميرا معلقة على خوذة جندي إسرائيلي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، سجلت عملية انتشال جنود إسرائيليين مصابين من ميدان القتال.
أثارت مذيعة الأخبار التركية ميلتم غوناي التي ظهرت الأسبوع الماضي على شاشة قناة TGRT زوبعة من الغضب، حيث ظهر أمامها خلال النشرة كوب قهوة من "ستاربكس" الداعمة لإسرائيل.
بعث رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار، رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكن مقاتليها من استهداف فصيل معزز متكون من 40 جنديا في منزل بمنطقة جباليا البلد شمالي غزة.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي "علامة على إحباطها وعجزها وستدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".
قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بعد مقتل المستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا رضي موسوي أنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا".
كشف رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، عن نصيحته بخصوص أفضلية الاستثمار في عام 2024 ما بين الذهب والعقارات.
روى السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، يوم الاثنين، تفاصيل مقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضي موسوي, في قصف إسرائيلي على ريف دمشق في سورية.
انتشرت في وسائل إعلام عبرية صورة للرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتصوغ وهو يكتب على قذيفة على حدود غزة عبارة " نثق بكم"، وذلك خلال زيارة قام بها لوحدة عسكرية مشاركة في الهجوم على غزة.
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في مصر، بإسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل مدينة دهب، مع سماع دوى انفجارات وفقا لشهود عيان.
انتشر في المواقع الإخبارية مقطع فيديو لتقرير بثته القناة الاسرائيلية الـ14 عن العميد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، الذي أكدت طهران أن إسرائيل اغتالته اليوم الاثنين.
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أقال قائد الكتيبة 51 من لواء "جولاني" بعد تعريض حياة الجنود في حي الشجاعية شرق غزة للخطر.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ألقت السلطات الأمنية في تركيا القبض على الكويتي، حاكم عبيسان المطيري، المدان بأحكام تصل إلى المؤبد في قضية "تسريبات القذافي".
كان مصير الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته إيلينا نموذجا لسيناريوهات ما عرف بالثورات "المخملية" في أوروبا الشرقية التي تجددت في صورة "ثورات ملونة" في عدة دول.
اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وموقف الجزائر منها ليس كرها بالأشقاء المغاربة.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد مصورة من استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة في محاور مدينة غزة.
حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاثة شروط لتحقيق السلام في قطاع غزّة، أحدها هو "استئصال التطرف" من المجتمع الفلسطيني بأكمله.
حقق العراق في عهد صدام حسين إنجازات عسكرية هامة في مجال تصنيع الأسلحة بما في ذلك الإلكترونية الدقيقة ونجحت البلاد نهاية الحرب مع إيران في "تجميع" طائرة أواكس سميت "بغداد – 1".
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن مصانع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل تجد صعوبة في استيراد المكونات من الصين التي تفرض "عقوبات علينا" على خلفية الحرب في غزة.
أعلنت هيئة الدواء المصرية تحقيق إنجازات كبيرة في كافة مجالات عملها، حيث تخطت الصادرات الدوائية حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخها.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن حكومة الحرب الإسرائيلية ستعقد اجتماعا ليلة الاثنين لمناقشة المقترح المصري بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي إن رد بلاده على اغتيال إسرائيل للقائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي، سيكون "قويا وذكيا".
أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية أبدت عدم اهتمامها بالانضمام إلى عملية "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن ضد الحوثيين في البحر الأحمر.
أعلنت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك" استئناف حركة سفنها عبر البحر الأحمر، بعد تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح في ظل هجمات الحوثيين.
صرح وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية محمد العاطفي، بأنه لا خطوط حمراء أمام صنعاء، وكل الاحتمالات مفتوحة، ومدى الأسلحة الاستراتيجية أبعد مما هو متوقع.
نشر الإعلام الإيراني صورة تضم القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي مع القائد الراحل بالحرس قاسم سليماني. وقد أكدت "طهران "اغتياله" اليوم الاثنين من قبل إسرائيل.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقّت بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.
أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا حول الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل متعدد الوسائط.
كشف مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية، حيث وصف الأمر بالـ "زيادة غير المبررة".
قال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود.
نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من تفجير حقل ألغام في كمين محكم لـ 4 جيبات تعود لقيادة الجيش الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
تساءل الخبير السياسي الروسي ألكسندر نازاروف فيما إذا ستقوم روسيا بإسقاط طائرات الاستطلاع التابعة للناتو، وذلك عقب الهجوم الأوكراني على مرفأ فيودوسيا في القرم الليلة الماضية.
نددت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم الثلاثاء بـ"استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي"، معتبرة أنه "فعل عدائي واضح وغير بناء".
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن حزب الله اللبناني يدرك أن لبنان قد يواجه نفس مصير غزّة.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.
نشرت قناة "I24NEWS" العبرية تحليلا عن محور "فيلادلفيا" الحدودي مع مصر، وعما إذا كان "خطا أحمر يمكن تجاوزه".
أعلن عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بغرفة القاهرة التجارية عمرو المغربي تعليق بعض محلات الذهب البيع لحين استقرار السوق، الذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار.
وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش، انتقادات حادة لمصر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي.
قال الخبير السياسي المصري أحمد السيد النجار إن ما تفعله بعض شركات النقل البحري العملاقة من تعليق عبور ناقلاتها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، "هو عمل ابتزازي حقير ضد مصر".
لفت ماتيو ميسي نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بموهبته الفذة بتسجيله لهدف مذهل خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم لفئة البراعم.
استبعد مدير كلية الدفاع الوطني المصرية الأسبق اللواء محمد الغباري، أن تكون العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة تهدد الأمن القومي المصري.
قال المتخصص في العلوم السياسية الأوكراني فاديم كاراسيف إن كييف والغرب يعملان على إعداد الرأي العام تدريجيا لإنهاء الصراع مع روسيا.
نفت حركة "حماس" تقريرا نشرته وكالة "رويترز" ونسبته لمصادر أمنية مصرية حول أن "حماس والجهاد الإسلامي رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر "في مرحلة متقدمة"، مؤكدا الحرص على التوقيع عليها بأسرع ما يمكن.
حصلت قناة "RT" عن فيديو حصري تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة لمدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية لتي أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين تحريرها.
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه من المتوقع ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيميائيات حتى العام 2030.
صرح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن "القرار غير الحاسم" الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، لم يتمكن من وقف التطهير الإسرائيلي المستمر للقطاع.
صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، تعليقا على دعوة جوزيب بوريل، الاستعداد لحرب طويلة الأمد بين "الناتو" وروسيا، بأن مينسك وموسكو ليس لديهما الوقت لحرب جديدة مع حلف شمال الأطلسي.
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف يوم الاثنين أنه سيتم الإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن.
أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بالأضرار التي لحقت بسفينة "نوفوتشيركاسك" جراء الاعتداء الأوكراني على مرفأ فيودوسيا في القرم.
قيم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين الوضع بالقيادة الشمالية، قائلا "لن نسمح بالعودة للوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر (قبل إطلاق حماس عملية طوفان الأقصى)".
كشف الدكتور فلاديمير بوندارينكو، أخصائي إعادة التأهيل والمعالجة الآلية وضعيتي النوم الأكثر خطورة للإنسان.
حددت الدكتورة نورلانا أسكيروفا، أخصائية طب وجراحة العيون المواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان جزئي في حاسة البصر.
ينشغل الشارع المغربي حاليا بما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء" التي أسقطت شخصيات بارزة تواجه تهما خطيرة مثل الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات "المالي" الذي يقبع حاليا في السجن.
روت أسيرتان إسرائيليتان سابقتان، كانتا لدى "حماس" في غزة، الأوقات التي مرت عليهما داخل القطاع.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتي Su-24 أوكرانيتين هاجمتا مرفأ فيودوسيا في القرم، وإصابة سفينة الإنزال الكبيرة الروسية "نوفوتشيركاسك" هناك بأضرار.
نشرت القوات المسلحة المصرية بيان مقتضب مرفق بفيديو، تتحدث فيه عن قيام وزير الدفاع المصري محمد زكي، بمتابعة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي بالمنطقة الجنوبية العسكرية.
أعلنت شركة صناعة القهوة الإسرائيلية "شتراوس" أنها ستزيل مؤقتا كلمة "تركية" من عبوات القهوة الخاصة بها، وستحتوي العبوة الجديدة على العلم الإسرائيلي والعديد من الشعارات الوطنية.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت ضربات على ثلاثة أهداف تابعة لكتائب حزب الله والجماعات المرتبطة بها في العراق.
تحدث رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف عن المكاسب التي جنتها روسيا من اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج وتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.
يعتقد الذكاء الاصطناعي أن مستقبل الاتحاد الأوروبي محكوم بالانهيار بسبب تبعيته للولايات المتحدة، حيث تنبأت شبكة "جيرينوفسكي" العصبية بمصيره الذي لا يحسد عليه.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهداف جنود إسرائيليين ومبان في مستوطنة مسكاف عام و قاعدة بيت هلل العسكرية جنوبي البلاد.
نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر الثامن منه.
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات إلى رئيس "الموساد" دادي برنياع ورئيس "الشاباك" رونين بار، بعدم المشاركة في مناقشات مع وزير الدفاع يوآف غالانت حول صفقة الرهائن.
جدد نجم منتخب الجزائر لكرة القدم رياض محرز المحترف في صفوف نادي الأهلي السعودي، تضامنه مع غزة في ظل تعرض القطاع للقصف الإسرائيلي.
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول العثور على جثث 5 رهائن إسرائيليين قرب جباليا شمالي قطاع غزة.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العمل مع دول لتمرير مخطط هجرة طوعية للفلسطينيين "سخيف ومحاولة لتسويق أوهام".
حجز نادي فيوتشر بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح (14-13) عقب نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي يوم الاثنين.
نشبت مشاجرة حامية بين لاعبي نادي النصر الكويتي وحكام مباراة السالمية لكرة القدم، بعد انتهاء المبارة بالتعادل بين الفريقين أمس الاثنين.
أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف تعرض منطقة مرفأ فيودوسيا في القرم لهجوم أوكراني، وأنه تم تطويق المنطقة ومحاصرة الحريق فيها بعد الاعتداء.
في رد طهران على الاتهامات الأمريكية لها بزعزعة أمن الملاحة الإقليمية، اعتبر المتحدث بسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الموقف الأمريكي محاولة للتشويش على الرأي العام
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة "ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها".
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية يوم الاثنين، بمقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي بعد إصابته بفطريات قاتلة تنمو في تربة قطاع غزة حيث وصلت إليه بعد إصابته بجراح في المعارك بغزة.
بهت الإمبراطور الصيني تاي تسونغ، حين نصحته خادمة لديه كانت تعرف بغرابة أطوارها بترويض حصانه الجامح، بهراوات حديدية أو ضربه على رأسه بشيء ثقيل، وقطع لسانه، إذا لم يرضخ.
لم يقتصر تأثير الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي داخل الملاعب فقط، بل وصل إلى زيادة قيمة عقار جيرانه في الولايات المتحدة الأمريكية.
نشرت "كتائب القسام" اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر مشاهد مصورة لعملية استهداف قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان، اليوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب فلسطين، معتبرا أن ما تشهده غزة وصمة عار على البشرية وليس فقط العرب.
أوقف المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، مؤتمرا صحفيا عقده مواطنه ريكاردو فورموسينيو عقب قيادته فريقه فيوتشر لبلوغ نهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز مساء اليوم الاثنين.
جددت إيران رفضها لاتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا بضلوعها في استهداف السفن بالبحر الأحمر.
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشبتاكات ضارية على مختلف محاور التوغل.
كشف عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة عارف غريب "مفاجأة" بشأن بناء سد النهضة منذ الستينات.
تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة غير عادية بمناسبة عيد الميلاد للعديد من الأشخاص الذين "يتطلعون إلى تدمير الأمة"، أن "يتعفنوا في الجحيم".
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان" نقلا عن مصدر أمني بأن لدى الجيش الإسرائيلي معلومات حول مكان يحيى السنوار رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.
أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي تم الإبلاغ عنه في عموم البلاد، كان سببه خطأ وليس هجوما سيبرانيا كما قالت وسائل الإعلام.
التقط أحد هواة تتبع الطائرات لقطات لجسم غريب يحلق قرب مجموعة طائرات حربية أمريكية في سماء ولاية لوس أنجلوس، قبيل زيارة الرئيس جو بايدن للولاية.
نشر النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، دعم من خلالها غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.
يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي إلى إنهاء العام الحالي في صدارة هدافي العالم.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاثنين، استهداف ثكنة "ليمان" العسكرية الإسرائيلية في الجليل الغربي عند الحدود الجنوبية للبنان برشقة صاروخية.
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من "إعلان الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، وما يمكن أن يتمخض عنه من تبعات لدخول أي من دول "الناتو" في الصراع.
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