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كاميرا RT ترصد تشييع مدنيين قضوا بالقصف التركي في القامشلي

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رصدت عدسة RT مراسم تشييع ثمانية مدنيين في مدينة القامشلي قضوا جراء القصف الجوي التركي على منشآت ومواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين.

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المصدر: RT

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