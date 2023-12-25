 
مباشر

مراسلنا: طائرات مسيرة تركية تقصف مواقع في القامشلي شمال شرقي سوريا (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnyh

أفاد مراسلنا بأن طائرات تركية مسيرة قصفت اليوم الاثنين أربع نقاط في القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأضاف مراسلنا أن القصف تم بالقرب من منشأة سادكوب في حي الزيتونية على الحزام الشمالي مع معبر نصيبين.

إقرأ المزيد
تصاعد ألسنة اللهب من مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا جراء غارات (فيديو+صور)
تصاعد ألسنة اللهب من مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا جراء غارات (فيديو+صور)

وأفاد مراسلنا يوم السبت الماضي، بوقوع ثلاث غارات جوية ومن المرجح أن الجانب التركي قام بتنفيذها على مواقع نفطية بالقرب من بلدة تربسبيه بريف القامشلي الشرقي في سوريا، حيث تم استهداف مركز نفطي في "ديريك".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا