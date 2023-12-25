مراسلنا: طائرات مسيرة تركية تقصف مواقع في القامشلي شمال شرقي سوريا (فيديو)
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أفاد مراسلنا بأن طائرات تركية مسيرة قصفت اليوم الاثنين أربع نقاط في القامشلي شمال شرقي سوريا.
وأضاف مراسلنا أن القصف تم بالقرب من منشأة سادكوب في حي الزيتونية على الحزام الشمالي مع معبر نصيبين.
وأفاد مراسلنا يوم السبت الماضي، بوقوع ثلاث غارات جوية ومن المرجح أن الجانب التركي قام بتنفيذها على مواقع نفطية بالقرب من بلدة تربسبيه بريف القامشلي الشرقي في سوريا، حيث تم استهداف مركز نفطي في "ديريك".
المصدر: RT