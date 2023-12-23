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تصاعد ألسنة اللهب من مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا جراء غارات (فيديو+صور)

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تصاعد ألسنة اللهب من مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا جراء غارات (فيديو+صور)
غارات يرجح أنها تركية على مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا
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أفاد مراسلنا بوقوع ثلاث غارات جوية ومن المرجح أن الجانب التركي قام بتنفيذها على مواقع نفطية بالقرب من بلدة تربسبيه بريف القامشلي الشرقي في سوريا.

وأشار المراسل إلى أنه تم استهداف مركز نفطي في "ديريك"، ولفت إلى أن حقل "عودة" بريف القامشلي الشرقي عادة ما تتخذه القوات الأمريكية في سوريا مركزا للتجمع فيه، وهو أقرب ما يكون إلى قاعدة مؤقتة للجيش الأمريكي.

وأضاف المراسل أنه تم استهداف مواقع نفطية في محيط قاعدة الرميلان قرب "ديريك".

تصاعد ألسنة اللهب من مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا جراء غارات (فيديو+صور)غارات يرجح أنها تركية على مواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق ضد "حزب العمال الكردستاني" المحظور في البلاد، وذلك بعد مقتل 12 من جنود الجيش التركي.

ومن المعروف أن عملية "المخلب القفل" التركية انطلقت في شمال العراق في أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لـ"حزب العمل الكردستاني" في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي سوريا والعراق.

المصدر: RT

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