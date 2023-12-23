بعد مقتل 12 من جنودها.. الدفاع التركية تنفذ عمليات جوية "محدّدة" ضد الكردستاني في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تنفيذ عمليات عسكرية في شمال العراق ضد "حزب العمال الكردستاني" المحظور في البلاد، وذلك بعد مقتل 12 من جنود الجيش التركي.

وذكرت أنقرة ليلة اليوم السبت أن 6 جنود أتراك لقوا مصرعهم في شمال العراق جراء هجوم شنّه مسلحو "حزب العمال الكردستاني".

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت في إسطنبول "إن أنقرة لن تتسامح مع وجود كيانات إرهابية في شمال سوريا والعراق".

وكانت الدفاع التركية قد أعلنت مقتل ستة جنود آخرين وإصابة آخر في اشتباك مع مسلحي "الكردستاني" في منطقة عملية "المخلب القفل". وأوضحت عبر حسابها في "إكس" أن البيانات الأولية تشير إلى أنه تم تحييد 13 "إرهابيا" خلال الاشتباك.

وأضافت: "يتم تنفيذ عمليات جوية مباغتة ضد أهداف محدّدة".

ومن المعروف أن عملية "المخلب القفل" التركية انطلقت في شمال العراق في أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي سوريا والعراق.

ويعود الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا إلى العام 1984 واستؤنف في عام 2015.

كما تتواجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: نوفوستي