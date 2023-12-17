طائرات تركية تقصف مواقع لـ"حزب العمال" في جبال كردستان العراق

أفاد مصدر عسكري، يوم الأحد، بأن طائرات تركية نفذت غارات جوية عديدة على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في قرى على جبل متين شمالي دهوك ضمن إقليم كردستان العراق.

وأخبر المصدر بأن "القصف شمل قرية سكري القديمة مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى قرى كوهرز وبلافة التابعة لقضاء العمادية"، بحسبما نقلت وكالة "شفق نيوز".

وينفذ الطيران التركي غارات جوية على هذه المناطق بشكل شبه يومي، مستهدفا مواقع تتبع لأفراد حزب العمال الكردستاني، الذين يتحصنون داخل كهوف ومغارات في سلسلة جبل متين، بحسب الوكالة.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجيش التركي نجح في تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني خلال عملياته في شمال سوريا والعراق.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي "قمنا بتحييد 162 إرهابيا وتدمير 194 هدفا في شمال سوريا وشمال العراق"، مضيفا "نريد من حلفائنا إبعاد عناصرهم من قرب وحدات حماية الشعب".

وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق وشمال سوريا قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وأطلقت تركيا، أخيرا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.

وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: شفق نيوز