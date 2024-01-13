الدفاع التركية تؤكد شن عملية جوية فجرا شمال العراق وسوريا وتكشف التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنها شنت عملية جوية شمال الأراضي السورية والعراقية، دمرت خلالها 29 هدفا، وحيدت عشرات المسلحين الأكراد.

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وقالت الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إنها "دمرت فجر السبت، 29 هدفا إرهابيا شمال العراق وسوريا في عملية جوية، وحيدت عددا كبيرا من الإرهابيين كانوا موجودين بالمواقع المستهدفة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الغارات التركية استهدفت مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية للإرهابيين في مناطق هاركوك وغارا وجبال قنديل شمال العراق وأهدافا للإرهابيين شمال سوريا".

وشدد البيان على أن "الجيش التركي سيواصل بكل عزيمة وإصرار جهوده في مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن البلاد والمواطنين حتى تحييد آخر إرهابي".

وكانت أنقرة أعلنت أمس الجمعة، مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، شمال العراق.

وتشن قوات الجيش التركي بشكل مستمر عمليات على المسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا ضمن عملية "المخلب-القفل" التي أطلقتها في أبريل من العام 2022.

وكانت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" علقت على العملية التركية بالأراضي السورية، معتبرة أنها "تهدد استقرار المنطقة وتخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب".

وقالت إن العملية التركية "تهور في خلط الأوراق ومحاولة علنية من أنقرة نحو استثمار ما يحدث في المنطقة لتنفيذ مآربها"، وناشدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، "جميع القوى الفاعلة في سوريا بضرورة إدراك مخاطر هذا التصعيد غير المبرر وتداعياته السلبية".

المصدر: RT+ الأناضول