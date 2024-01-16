مقتل جندي من الكونغو أثناء عبوره الحدود مع رواندا

أفادت قيادة قوات الدفاع الرواندية في بيان لها، بأنه تم قتل أحد الجنود من جمهورية الكونغو الديمقراطية واعتقال اثنين آخرين أثناء عبور هذه المجموعة الحدود إلى رواندا.

وجاء في البيان: "هذا الصباح... عبر ثلاثة جنود مسلحين من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية لدخول رواندا".

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وأشار البيان إلى أن "دوريات تابعة لقوات الدفاع الرواندية، ألقت القبض على اثنين من الجنود... وذكر البيان أن الجندي الثالث قتل بالرصاص عندما فتح النار على الدوريات... ولم يصب أحد في الجانب الرواندي بأي أذى".

ونوه البيان بأنه تم العثور على جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المحتجزين ومعهم بندقية هجومية من طراز AK-47 وذخيرة وسترة واقية وأكياس من حشيش الكيف.

المصدر: نوفوستي