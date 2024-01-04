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رئيس جنوب إفريقيا يبحث مع قائد قوات الرد السريع قضية السلام في السودان

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رئيس جنوب إفريقيا يبحث مع قائد قوات الرد السريع قضية السلام في السودان
AFP
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استقبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بريتوريا قائد قوات الرد السريع السودانية محمد حمدان دقلو، وبحث معه مسألة البحث عن السلام في السودان.

وقالت إدارة رئيس جنوب إفريقيا في بيان يوم الخميس، إن رئيس جنوب إفريقيا رحب برسالة الفريق دقلو وأشاد بالدور المركزي للاتحاد الإفريقي ومنظمة التنمية الحكومية برئاسة جيبوتي في الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع.

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد أيضا على ضرورة مشاركة الشعب السوداني والمجتمع المدني في إيجاد حلول دائمة للقضايا الأمنية والسياسية".

وأيد رامافوزا الحوار المرتقب بين دقلو ورئيس المجلس السيادي السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق مشاورات تهدف إلى وقف نهائي للأعمال القتالية في البلاد.

المصدر: تاس

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