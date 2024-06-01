لابيد يعد نتنياهو بـ"شبكة أمان": هناك صفقة على الطاولة ويجب أن تتم

وعد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا بتقديم الدعم، مشيرا إلى أن هناك صفقة على الطاولة ويجب أن تتم.

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وقال لابيد عبر حسابه على منصة "X": "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تجاهل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن المهم. هناك صفقة مطروحة على الطاولة ويجب أن تتم. فليتذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان منا (..) إذا غادر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحكومة".

ממשלת ישראל לא יכולה להתעלם מנאומו המשמעותי של הנשיא ביידן. יש עסקה על השולחן וצריך לעשות אותה.



מזכיר לנתניהו שיש לו מאתנו רשת בטחון לעסקת חטופים אם בן גביר וסמוטריץ׳ יעזבו את הממשלה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 1, 2024

وسأل لابيد: "متى سيأتي اليوم التالي؟ لقد مرت 7 أشهر والحكومة لا تزال من دون خطة استراتيجية واضحة، فقط عناوين فارغة".

وأضاف أنه "كان من الممكن أن نكون في مكان مختلف تماما اليوم، لكن الحقيقة هي أننا نتعثر ونتخلف عن الركب. وهذا ما يحدث عندما ترفض الحكومة تحديد أهدافها، لكن الأوان لم يفت بعد".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها، أعلنت حركة حماس، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.

المصدر: RT