مبعوث البابا للتسوية في أوكرانيا: مهمتي مستمرة

أكد مبعوث بابا الفاتيكان للتسوية في أوكرانيا الكاردينال ماتيو زوبي أن المهمة الموكلة إليه مستمرة، ومع أنه لا خطط لديه لزيارة موسكو وكييف قريبا، إلا أنه مستعد دائما للذهاب إليهما.

وقال زوبي في حوار مع وكالة "تاس" نشر اليوم الأحد: "المهمة تستمر، خاصة على المستوى الإنساني. وعلى وجه الخصوص، يمكن للكرسي الرسولي تسهيل لم شمل القاصرين مع عائلاتهم، وكذلك تبادل الأسرى أو المعلومات المفيدة لعائلاتهم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "إذا لزم الأمر، فأنا مستعد للقيام برحلات جديدة إلى موسكو وكييف، لكن في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط".

وأكد زوبي استعداده "لفعل كل ما قد يساعد في حل القضايا الإنسانية والحوار حول السلام".

وأشار إلى أن الآلية، التي تم إطلاقها في إطار مهمته لإعادة الأطفال الذين تم إجلاؤهم من منطقة القتال، إلى أسرهم، لا تزال فاعلة رغم مواجهتها "صعوبات موضوعية"، موضحا أن "التحدي الأكبر هو جمع كل المعلومات التفصيلية اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح في الحالات الحساسة كثيرا ما والمتعلقة بالقاصرين".

وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه سفيرا الفاتيكان في كييف وموسكو في هذه العملية.

وفيما يخص "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا الذي يعقد منتصف يونيو في سويسرا دون مشاركة روسيا، وصفه زوبي بأنه "تمرين" مهم في تقييم آفاق وإمكانات السلام، بهدف "تمهيد الطريق للخطوات التالية".

وأكد الكاردينال أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر، مشيدا بموقف إيطاليا المتوازن بشأن استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف في أراضي روسيا، معتبرا أن "أوروبا تتحمل مسؤولية كبيرة للمساهمة في التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع، إذ ولا يمكن أن يكون هناك أساس آخر لتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة."

إقرأ المزيد

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمر سويسرا بأنه "يؤدي إلى طريق مسدود"، وأن الغرض منه "ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا"، مضيفا أن موسكو لا ترى رغبة لدى الغرب في التعامل معها بنزاهة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال بشأن مؤتمر سويسرا إن الصيغ المطروحة للسلام حاليا "أساسها الرغبات وليس الواقع الحقيقي على الأرض، وهو طرح غير مقبول للنقاش"، مؤكدا مع ذلك استعداد روسيا للتفاوض.

المصدر: "تاس"