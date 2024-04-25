البابا: السلام عبر التفاوض أفضل من حرب بلا نهاية

دعا البابا فرانسيس إلى السلام في جميع أنحاء العالم ولاسيما في أوكرانيا وغزة، مشددا على أن "السلام عبر التفاوض أفضل من حرب بلا نهاية".

وفي مقابلة مع شبكة cbs news الأمريكية، قال البابا: "من فضلكم. الدول التي في حالة حرب، جميعها، أوقفوا الحرب. ابحثوا عن التفاوض. ابحثوا عن السلام"، مشيرا إلى أنه يتصل بأبناء الرعية في غزة كل يوم للاستماع إلى ما يعانون منه.

وأضاف: "لقد أخبروني بما يحدث. الأمر صعب للغاية. يدخل الطعام، لكن عليهم أن يقاتلوا من أجله".

وعندما سئل عما إذا كان يمكنه المساعدة في مفاوضات السلام، أجاب: "أستطيع أن أصلي.. أفعل ذلك. أصلي كثيرا".

وعن الأطفال الذين يعيشون في الحرون، قال البابا: "هؤلاء الأطفال لا يعرفون كيف يبتسمون نسوا كيف يبتسمون. وهذا أمر صعب للغاية عندما ينسى الطفل أن يبتسم. هذا أمر خطير للغاية".

المصدر: cbs news