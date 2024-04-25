قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)

أفاد مراسل RT باستهداف قصف إسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة بينها شارع صلاح الدين وخان يونس ورفح مما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

وذكر مراسلنا إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء استهداف منزلا شرقي رفح، كما وصل 4 قتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهدافهم فجر اليوم قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا شرق بلدة الفخاري شرقي خان يونس، وقتل شخص وأصيب عدد آخر جراء استهداف مجموعة مواطنين في منطقة الحشاشين غرب رفح.

وأفاد بأن الصحفي محمد بسام الجمل توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف منزله فجر الليلة الماضية في حي الجنينة شرقي رفح.

هذا وتوفيت طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر داخل خيمة وسط رفح جراء موجة الحر.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته واصلت عملياتها في الممر الأوسط لغزة، حيث تمكنت من "القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير البنية التحتية الإرهابية في المنطقة خلال اليوم الماضي".

وقال إنه تم رصد مسلحين خلال محاولتهما إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردا على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو "الإرهابيين ودمرت منصة الإطلاق، فضلا عن منشأة تخزين الأسلحة التي كانا يتواجدان فيها".

وأضاف: "قضت طائرات سلاح الجو، أمس الأربعاء، على خلية قناصة تابعة لحماس في منطقة النصيرات خلال غارة جوية دقيقة. كما تم استهداف أكثر من 30 هدفا لحماس في قطاع غزة طوال اليوم، بما في ذلك منشآت تخزين الأسلحة والهياكل العسكرية والبنية التحتية".

المصدر: RT