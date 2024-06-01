الولايات المتحدة تكشف حجم مساعداتها المقدمة لأوكرانيا منذ فبراير 2022

كشف مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي مايكل كاربنتر أن حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ فبراير 2022 وصل إلى 81 مليار دولار.

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وقال كاربنتر في مقابلة مع وكالة "أوكرينفورم" ردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة واشنطن سترسل طلبا جديدا إلى الكونغرس للحصول على مساعدات جديدة لكييف: "الولايات المتحدة خصصت بالفعل الكثير من الأموال لأوكرانيا. لقد اعتمدنا مؤخرا قانونا بشأن التمويل الإضافي، يجب أن نتذكر أيضا أننا قدمنا حوالي 81 مليار دولار لدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب، وهذا كثير. ومن بين هذه المساعدات 51 مليار دولار مساعدات عسكرية".

كما أكد كاربنتر أنه لا يستطيع الإفصاح عما سيحدث العام المقبل، حيث نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة في نوفمبر ستؤثر على قرارات واشنطن.

ووفقا له، تركز الولايات المتحدة حاليا على زيادة قدراتها لتلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة، مضيفا: "نحن ندرك أن أحد الاحتياجات الرئيسية الآن هو الدفاع الجوي، لذلك نقضي الكثير من الوقت في التواصل مع شركائنا وحلفائنا حول كيفية تعزيز فعالية الدفاع الجوي في أوكرانيا في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة وافق عليها الكونغرس لتمويل الحكومة الأمريكية في السنة المالية الحالية، وتتضمن هذه الحزمة، منتخصيص 13.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، وعلى وجه الخصوص، تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي.

المصدر: أوكرينفورم