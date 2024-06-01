 
مباشر

الفوج الرئاسي يقدم استعراضه في الكرملين في درجة حرارة غير معتادة (فيديو)

أخبار روسيا

الفوج الرئاسي يقدم استعراضه في الكرملين في درجة حرارة غير معتادة (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnk4

قدم فوج الحرس الرئاسي وسط تجمع عدة مئات من الأشخاص في ساحة الكرملين استعراضه في درجة حرارة 30 مئوية وهي غير معتادة في موسكو.

يقوم حراس الفوج الرئاسي أثناء العرض بأداء مارشات عسكرية خاصة، ويتضمن برنامج الحفل تشكيل الحرس لعدة أشكال مثل المربع والصليب وغيرها.

الجزء الثاني من العرض هو خروج فرسان الفوج الرئاسي المؤلف من 12 فارسا على خيول من سلالات الخيول الروسية، ويقومون أيضا باستعراضات عسكرية بالأسلحة التقليدية.

يتم إجراء العرض بأكمله مع موسيقى من أعمال ملحنين روس تعزفها الأوركسترا الرئاسية الروسية.

وبدأ الكرملين بإقامة عروض فوج الحرس الرئاسي في خريف عام 2004، حيث يقام العرض سنويا، وسيكون هذا العرض الـ 19، لأنه تم إلغاء الحفل عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

المصدر: RT

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا