الفوج الرئاسي يقدم استعراضه في الكرملين في درجة حرارة غير معتادة (فيديو)

قدم فوج الحرس الرئاسي وسط تجمع عدة مئات من الأشخاص في ساحة الكرملين استعراضه في درجة حرارة 30 مئوية وهي غير معتادة في موسكو.

يقوم حراس الفوج الرئاسي أثناء العرض بأداء مارشات عسكرية خاصة، ويتضمن برنامج الحفل تشكيل الحرس لعدة أشكال مثل المربع والصليب وغيرها.

الجزء الثاني من العرض هو خروج فرسان الفوج الرئاسي المؤلف من 12 فارسا على خيول من سلالات الخيول الروسية، ويقومون أيضا باستعراضات عسكرية بالأسلحة التقليدية.

يتم إجراء العرض بأكمله مع موسيقى من أعمال ملحنين روس تعزفها الأوركسترا الرئاسية الروسية.

وبدأ الكرملين بإقامة عروض فوج الحرس الرئاسي في خريف عام 2004، حيث يقام العرض سنويا، وسيكون هذا العرض الـ 19، لأنه تم إلغاء الحفل عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT