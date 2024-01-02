قوات الدعم السريع السودانية تؤكد استعدادها لوقف إطلاق النار

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان وقعت عليه مع تحالف (تقدم) المدني أنها منفتحة على وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار عبر التفاوض مع الجيش.

وقال قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو إن الجيش دُعي أيضا للتوقيع على الإعلان نفسه، مضيفا أن الوثيقة تضع الأساس لمفاوضات سلام تنهي حربا مستعرة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيظل متماسكا وقويا وصمام أمان، مشيرا إلى حرص القوات النظامية المختلفة على القضاء على "مليشيا" الدعم السريع المتمردة.

وقال رئيس المجلس خلال مخاطبته ضباط منطقة البحر الأحمر العسكرية "إن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة ستجري بعده محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك".

وأضاف قائد الجيش: "سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني" وسنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التى تسعى إلى حكم البلاد على أشلاء الشعب السوداني". وأردف: "نقول لهم إذا أردتم حكم السودان فإنه عبر الانتخابات، والنصر سيكون حليفنا".

كما ناشد البرهان الجميع بعدم الالتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها "العملاء" وتستهدف التشكيك في القوات المسلحة والشعب السوداني وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين.

المصدر: رويترز