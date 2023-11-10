الأمم المتحدة تعلن مقتل 700 شخص في اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في بيان يوم الخميس، أن تقارير تتحدث عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة إن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع دارت في مدينة الجنينة بين يومي الرابع والخامس من نوفمبر الجاري.

وأضافت أن 100 شخص أصيبوا و300 آخرين في عداد المفقودين.

ويدور القتال في السودان منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم، وسط تضارب في التصريحات بشأن النجاحات في العمليات القتالية والسيطرة على المنشآت.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أشهر القتال في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار مميت للنظام الصحي.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تجاوز عدد النازحين في الداخل السوداني 7 ملايين شخص.

المصدر: وكالات