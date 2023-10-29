بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

بدأت اليوم الأحد في مدينة جدة السعودية المحادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "يعلن الميسرون المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" مع الاتحاد الإفريقي، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

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وأضافت الوزارة أن المحادثات تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.

وأكد البيان أن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنه وباتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات.

وأشارت إلى أن المحادثات في مدينة جدة تتم بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذان سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين.

#بيان_مشترك | يعلن الميسرون (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" مع الاتحاد الأفريقي) بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة pic.twitter.com/fwQa3iAl72 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 29, 2023

وكانت الخارجية السعودية قد رحبت في الـ26 من أكتوبر باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

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وأكد طرفا النزاع قبولهما دعوة لاستئناف التفاوض، لكن الجيش شدّد على أن "استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية".

ولم تنجح حتى الآن كل محاولات الوساطة بما فيها الأمريكية - السعودية، في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت اليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن المملكة "تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة في 11 مايو وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع من الطرفين في مدينة جدة في 20 مايو 2023.

وقالت الخارجية السعودية إن المملكة "تؤكد حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني".

وتابعت أنها تأمل التوصل إلى "اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

ومنذ 15 أبريل 2023 أدى النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى سقوط آلاف القتلى، ونزوح أكثر من 5.6 ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.

المصدر: RT