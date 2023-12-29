سيناتور أمريكي: ضعف وتردد بايدن يشجع شن الهجمات على قواتنا في الشرق الأوسط

قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، مايك روجرز، إن الضعف والتردد الذي يبديه الرئيس جو بايدن، يشجع على شن هجمات على قواتنا في الشرق الأوسط،

وبحسب روجرز فإن الهجمات ستستمر إلى أن يدرك الأعداء أن أفعالهم لها عواقب وخيمة.

وكان البنتاغون قد أفاد في وقت سابق أن الحوثيين منذ بدء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نفذوا أكثر من 100 هجوم على السفن في البحر الأحمر، كما تعرضت القوات الأمريكية في سوريا والعراق لعشرات الهجمات منذ 17 أكتوبر، والتي تنسبها واشنطن إلى الميليشيات الموالية بإيران.

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ويوضح عضو الكونغرس أن الهجمات ستستمر إلى أن يقتنع بايدن بضرورة توجيه رد قاس. وقال روجرز إن "الضعف والتردد الذي يبديه الرئيس لأعدائنا يؤدي إلى تصاعد الهجمات على قواتنا، وتعطيل حركة الشحن البحري. وستستمر هذه الهجمات إلى أن يرى الإرهابيون العاقبة الوخيمة لأفعالهم".

وفي وقت سابق، علق السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، على هجمات حركة أنصار الله الشيعية (الحوثيين)، بأن الحركة تتلقى تمويلا من إيران، وبالتالي يجب "محو الجمهورية الإسلامية من خريطة العالم".

المصدر: نوفوستي