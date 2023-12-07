نشطاء "الجيل الأخير" يشوهون واجهة كاتدرائية القديس مرقس في البندقية (فيديو)

أقدم نشطاء مناخ على سكب الوحل والحليب بالشوكولاتة على واجهة كاتدرائية القديس مرقس في البندقية كأحدث احتجاج لهم بشأن المناخ، وألقت الشرطة القبض على النشطاء الـ6 بعد احتجاج الخميس.

هذا ولم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار دائمة لحقت بالكاتدرائية البيزنطية التي تعد معلما شهيرا من معالم فينيسيا.

Ecoterrorists deface Basilica of San Marco. Made in year 1063 is currently and has always been the center of public and religious life in Venice. pic.twitter.com/acLxnYtEI3 — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 7, 2023

يشار إلى أن هؤلاء النشطاء يتبعون لحركة "الجيل الأخير" ويطالبون "بصندوق تعويضات" من 20 مليار دولار للإيطاليين الذين يعانون من ضرر متعلق بالمناخ.

كما أشاروا إلى تهديد ارتفاع مستويات مياه البحر لـ البندقية فضلا عن انهيارات أرضية تسببت في فوضى ودمار في بعض المناطق الإيطالية.

إقرأ المزيد

وفي منتصف سبتمبر الماضي، قام نشطاء حركة "الجيل الأخير" للبيئة برش أعمدة بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين بطلاء برتقالي وأصفر، احتجاجا على استخدام مصادر الطاقة الأحفورية.

وأقدم الناشطون على رش الطلاء باستخدام طفايات الحريق على جميع أعمدة البوابة الستة.

من جهتها، قامت الشرطة الألمانية باعتقال جميع المحتجين الموجودين بالموقع وفتحت تحقيقا بخصوص الأضرار التي لحقت بالممتلكات. وتم تطويق المنطقة المحيطة بالبوابة.

المصدر: أ ب + وكالات