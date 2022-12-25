نشطاء من حركة "الجيل الأخير" يحاولون إعاقة قداس أعياد الميلاد في ألمانيا

حاول نشطاء من حركة "الجيل الأخير" إعاقة مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد في إحدى الكنائس البروتستانتية، في مدينة ميرهنغن في ألمانيا.

ووفقا لبيان الشرطة الألمانية، فإن ثمانية نشطاء من حركة " الجيل الأخير"، حاولوا إعاقة مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد، في كنيسة قيامة المسيح البروتستانتية في ميرهنغن، وقام عناصر الشرطة بإخراجهم من الكنيسة ومنعهم من دخولها.

كما أفادت الشرطة بأن مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد، التي كان من المقرر بثها عبر البث المباشر لقناة ARD، تم تسجيلها وبثها لاحقا.

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وفي وقت سابق، قام نشطاء من حركة "الجيل الأخير"، بقطع قمة شجرة عيد الميلاد، في ساحة بوابة براندنبورغ في برلين، قائلين إن رأس الشجرة يمثل بداية الطوفان القادم بسبب تلوث المناخ.