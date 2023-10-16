بايدن: نمد إسرائيل بكل ما يلزمها وندعم أوكرانيا.. لا نريد حربا في أوروبا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لأنها تريد تجنب الانجرار إلى حرب في أوروبا.

ووفقا للرئيس الأمريكي، في الوضع حول أوكرانيا، كان الهدف هو منع "احتلال دولة مستقلة تقع على حدود حلفاء الناتو في الولايات المتحدة وتقع على حدود روسيا".

وقال بايدن: "هل تعلمون عن الصراعات الكبرى في أوروبا التي لا نريد الانجرار إليها؟ لا نريد أن يحدث ذلك".

واختتم الرئيس الأميركي حديثه قائلا: "نريد التأكد من استدامة هذه الديمقراطيات. وأوكرانيا تلعب دورا رئيسيا في هذا الأمر".

كما تطرق بايدن للحرب بين إسرائيل و"حماس"، مؤكدا أن واشنطن ستدعم إسرائيل بكل ما يلزمها، وقال: "أنا أضمن أننا سنؤمنهم بكل ما هو ضروري".

وفي وقت سابق، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن واشنطن على ثقة بقدرتها على دعم أوكرانيا والحلفاء في آسيا ومساعدة إسرائيل في آن واحد.

كما صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تقدم إمدادات طارئة من الأسلحة إلى إسرائيل بنشاط، وفي الوقت نفسه سيستمر الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا.

هذا وكشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواجه موقفا صعبا، وربما لا يملك الحلف الأموال والمعدات الكافية لدعم أوكرانيا وإسرائيل في آن واحد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة ليومه العاشر على التوالي، ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT