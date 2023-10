انفجاران منفصلان في هولندا

Aan de #Buitenom in #DenHaag is vannacht een advocatenkantoor beschadigd door een explosie. Niemand raakte gewond. Wij doen onderzoek en zoeken getuigen. Heb jij iets gezien of heb je videobeelden? Bel ons via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. https://t.co/BbLZq09mhk@POL_JanHen