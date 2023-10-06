انفجاران منفصلان في هولندا

أفادت الشرطة الهولندية، بأن انفجارا وقع ليل أمس الخميس في مكتب محاماة في لاهاي، وسبقه انفجار في مبنى سكني في مدينة فاترينغين المجاورة ما أدى إلى إصابة شخص واحد.

ووفقا للشرطة، فقد وقع أول انفجار في مبنى سكني في واترينغين، التي تقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب لاهاي، مما أدى إلى اندلاع حريق صغير وإصابة شخص واحد، بالإضافة إلى تعرض المبنى لأضرار.

وذكرت أن الانفجار الثاني وقع حوالي الساعة 3:30 صباحا وأدى إلى نشوب حريق في واجهة مكتب المحاماة. ولحقت أضرار بالواجهة والباب الأمامي، مشيرة إلى أنه عندما وصل الضباط إلى الموقع، لم يتمكنوا من العثور على المشتبه به.

Aan de #Buitenom in #DenHaag is vannacht een advocatenkantoor beschadigd door een explosie. Niemand raakte gewond. Wij doen onderzoek en zoeken getuigen. Heb jij iets gezien of heb je videobeelden? Bel ons via 0900-8844 of anoniem 0800-7000. https://t.co/BbLZq09mhk@POL_JanHen — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 6, 2023

المصدر: RT