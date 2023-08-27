3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

لقي ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" حتفهم بتحطم طائرة مروحية اليوم الأحد على جزيرة نائية في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول في مشاة البحرية الأمريكية في بيان: "كان هناك 23 فردا على متن الطائرة. وتأكد وفاة ثلاثة بينما تم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى "رويال داروين" في حالة خطيرة."

جاء ذلك بعدما أفادت الشرطة الأسترالية بإصابة 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية في الحادث، ونقل 5 منهم الى مستشفى في مدينة داروين على البر الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة مروحية من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

ووقع الحادث أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023 والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى أنه "حسب التقارير الأولية، فإن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية".

#BREAKING: A US Bell Boeing V-22 Osprey military aircraft has reportedly crashed off the Tiwi Islands near Darwin.



A rescue operation is right now underway, with no fatalities yet confirmed.



More to come.



READ MORE: https://t.co/WzYGTuxk48#9Newspic.twitter.com/OQug2CluHZ — 9News Australia (@9NewsAUS) August 27, 2023

يذكر أن الطائرة المروحية V-22 Osprey قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

🚨#BREAKING: A #US Military V-22 #Ospreyhelicopter carrying nearly 20 #marines crashing off the coast of #Australia.



Search and rescue operations are currently underway to locate and assist the marines onboard. It is not yet clear what led to the crash or the current status.🙏 pic.twitter.com/8j1GwKfE1E — Trumpwon2020 (@DTrumpwon20_20) August 27, 2023

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام أسترالية