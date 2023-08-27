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"فرانس برس" نقلا عن مسؤول أمريكي: مقتل ثلاثة عناصر من "المارينز" بتحطم الطائرة في أستراليا

3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

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3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا
Globallookpress
مروحية أمريكية من طراز V-22 Osprey (صورة أرشيفية)
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لقي ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" حتفهم بتحطم طائرة مروحية اليوم  الأحد على جزيرة نائية في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول في مشاة البحرية الأمريكية في بيان: "كان هناك 23 فردا على متن الطائرة. وتأكد وفاة ثلاثة بينما تم نقل خمسة آخرين إلى مستشفى "رويال داروين" في حالة خطيرة."

جاء ذلك بعدما أفادت الشرطة الأسترالية بإصابة 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية في الحادث، ونقل 5 منهم الى مستشفى في مدينة داروين على البر الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة مروحية من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد. 

ووقع الحادث أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023  والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى أنه "حسب التقارير الأولية، فإن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية".

يذكر أن الطائرة المروحية V-22 Osprey قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام أسترالية

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