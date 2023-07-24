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"اليونسكو" تدين مقتل المراسل الروسي بقصف أوكراني وتطالب بتحقيق دولي

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دانت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، مقتل مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية روستيسلاف جورافلوف بقصف أوكراني بذخائر عنقودية، ودعت إلى تحقيق دولي في الحادث.

واستنكرت في بيانها هذه الجريمة وكتبت أن "الصحفيين يؤدون دورا رئيسيا في نقل المعلومة إلى المجتمع الدولي حول النزاعات ويجب حمايتهم".

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كما دعت إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة لحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في حالات النزاع.

وقتل المراسل جورافليف، وأصيب عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه يوم السبت الماضي.

المصدر: نوفوستي

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