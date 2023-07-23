لاجئة أوكرانية تستشيط غضبا من عبارات بالروسية وشعار الاتحاد السوفيتي في مترو براغ

أثارت عبارات باللغة الروسية تخلّد ذكرى تحرير براغ وشعار الاتحاد السوفيتي بمحطة للمترو في العاصمة التشيكية غضب لاجئة أوكرانية، تلقّت جوابا ملائما على ذلك من مؤسسة مترو براغ.

ودفع الغضب باللاجئة الأوكرانية إلى المطالبة بإزالة العبارات الروسية وشعار الاتحاد السوفيتي، قائلة: "عندما قرأت باللغة الروسية في مترو الأنفاق عن الصداقة بين موسكو وبراغ، شعرت بالصدمة ببساطة. لا أفهم، كيف يقول السياسيون التشيك إن بلادهم ضد روسيا؟".

وعلقت المتحدثة باسم شركة النقل في براغ، أنيتا رجيغكوفا، مؤكدة أن هذه العبارات جزء لا يتجزأ من تاريخ المعمار الداخلي لمحطة المترو المشيّدة على الطراز الروسي وبتقنيات سوفيتية.

وقالت: "هذه العبارات تعكس تاريخ مترو براغ وتاريخ عاصمتنا وجمهورية التشيك برمتها. نحن لسنا من مؤيدي ثقافة الإقصاء".

المصدر: صحيفة ليدوفكي