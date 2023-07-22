عراك بين أشخاص بسبب الاستماع لأغنية باللغة الروسية بالقرب من كييف

نشب عراك بين مجموعة من الأشخاص في مقاطعة كييف بسبب الاستماع لأغنية باللغة الروسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "سترانا" الأوكرانية على قناتها في "تلغرام".

وكتبت الصحيفة أن عراكا نشب في بيلي تسيركوف بين مجموعة أشخاص، بعد أن كان هناك من يستمع لأغنية "على الباخرة تعزف الموسيقى" (На теплоходе музыка играет) في الشارع العام أمام الجميع.

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وتجدر الإشارة إلى أن أستاذة رياضيات عوقبت في وقت سابق، في مدينة دنيبر بغرامة مالية بسبب استخدامها اللغة الروسية خلال تقديم درس في المقرر الدراسي، حيث دفعت 3400 هريفنيا (أكثر من 8000 روبل).

ونشبت قبل ذلك أيضا مشادات كلامية في أحد متاجر العاصمة كييف، بين زبون وحارس الأمن الذي وصف كييف بأنها مدينة ناطقة بالروسية.

وقبل فترة زمنية في منتصف يناير 2021، دخل حيز التنفيذ قانون "حول ضمان استخدام اللغة الأوكرانية كلغة رسمية"، حيث ترسخ الانتقال النهائي لاستخدامها في كل قطاع الخدمات في أوكرانيا.

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ويفرض هذا القانون على جميع مقدمي الخدمة في البلاد، بغض النظر عن شكل ملكيتهم، الالتزام بخدمة المستهلكين وتقديم معلومات حول السلع والخدمات باللغة الأوكرانية فقط.

وأصبح ممكنا، بموجب القانون المذكور، تقديم شكوى رسمية في حال تقديم الخدمة باللغة الروسية، حيث ينص على تسليط غرامات على المخالفين.

وقد أثارت القاعدة الجديدة انتقادا شديدا من جانب المعارضة الأوكرانية والسياسيين الروس.

المصدر: Lenta.ru